Российские миротворцы покинули Азербайджан

Российские миротворцы, прибывшие в Азербайджан в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году, покинули республику. Об этом сообщается на сайте азербайджанского министерства обороны.

«12 июня завершился процесс вывода миротворческого контингента Российской Федерации, временно дислоцированного на территории Азербайджана после Отечественной войны (конфликта в Карабахе. — прим. ред.).

Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули нашу территорию», — говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

Спустя нескольких попыток заключения перемирия, 9 ноября, главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

Ранее Пашинян заявил об одиночестве Армении по вопросу Карабаха.