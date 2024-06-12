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Российские миротворцы покинули Азербайджан

МО Азербайджан: 12 июня завершился процесс вывода миротворцев РФ из республики

Российские миротворцы, прибывшие в Азербайджан в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году, покинули республику. Об этом сообщается на сайте азербайджанского министерства обороны.

«12 июня завершился процесс вывода миротворческого контингента Российской Федерации, временно дислоцированного на территории Азербайджана после Отечественной войны (конфликта в Карабахе. — прим. ред.).
Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули нашу территорию», — говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

Спустя нескольких попыток заключения перемирия, 9 ноября, главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

Ранее Пашинян заявил об одиночестве Армении по вопросу Карабаха.

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