Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные сбили 61 украинский беспилотник за сутки

Минобороны РФ: средства ПВО сбили 61 дрон и 9 ракет ATACMS ВСУ за сутки

close
100%
РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 61 беспилотный летательный аппарат и 9 оперативно-тактических ракет ATACMS Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Кроме того, российским военным удалось уничтожить две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, три реактивных снаряда «Ольха».

Также Минобороны РФ сообщило, что российские военные ударили по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы, а также по пункту дислокации наемников, местам подготовки безэкипажных катеров.

Днем 12 июня оборонное ведомство сообщало об уничтожении одного из беспилотников ВСУ на Белгородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами