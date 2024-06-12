Российские военные сбили 61 украинский беспилотник за сутки

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 61 беспилотный летательный аппарат и 9 оперативно-тактических ракет ATACMS Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Кроме того, российским военным удалось уничтожить две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, три реактивных снаряда «Ольха».

Также Минобороны РФ сообщило, что российские военные ударили по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы, а также по пункту дислокации наемников, местам подготовки безэкипажных катеров.

Днем 12 июня оборонное ведомство сообщало об уничтожении одного из беспилотников ВСУ на Белгородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.