Российские военные ударили по стоянкам самолетов ВСУ

Российские военные ударили по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

Кроме того, был нанесен удар по пункту дислокации наемников, местам подготовки безэкипажных катеров.

«Утром ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также БПЛА по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы Вооруженных сил Украины, складам боеприпасов и взрывчатых веществ», — отметили в российском оборонном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, все назначенные объекты были поражены.

11 июня министерство обороны России сообщило, что российские войска отразили две контратаки нацгвардии Украины в Харьковской области.

До этого в российском Минобороны сообщали, что группировка «Запад» выбила Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций и овладела пятью опорными пунктами.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.