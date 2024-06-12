На Украине сообщили о повреждении объекта энергетики

В Сумской области Украины в ходе ночной атаки дронов ВС РФ был поврежден объект энергетики. Об этом сообщила пресс-служба компании «Укрэнерго».

По информации компании, из-за этого были обесточены 14 населенных пунктов. Сейчас идет процесс восстановления энергопотребления.

Также отмечается, что во время воздушной тревоги выключались несколько энергообъектов в Херсонской области.

Днем 12 июня исполнительный директор крупнейшей украинской нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта» Сергей Корецкий заявил, что предстоящая зима может стать самой сложной для Украины с начала боевых действий из-за повреждений энергетической инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее генсек НАТО поддержал решение ФРГ применять немецкое оружие против России.