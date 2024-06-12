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Украинский беспилотник уничтожен над регионом РФ

Минобороны РФ: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Отмечается, что очередная попытка Киева совершить террористическую атаку по российским объектам с применением дрона была пресечена около 12:30 мск.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекино со стороны украинской армии.

Также Гладков заявил, что ВСУ разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в десятикилометровой приграничной зоне региона.

Кроме того, мэрия Белгорода сообщала, что Вооруженные силы Украины ведут обстрел Грайворонского городского округа в Белгородской области.

Накануне жители города Каспийск в Республике Дагестан заметили беспилотник, который кружил над городом.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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