Воздушная тревога объявлена в Донецке в Донецкой народной республике. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что до этих пор в городе ни разу не объявлялась воздушная тревога.

По предварительным данным оперативных служб, в Донецке работала система противовоздушной обороны. В центре города зафиксировали задымление. Подробности уточняются.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что взрыв произошел рано утром 12 июня в Сумах на Украине в районе индустриального парка, где расположено несколько заводов.

В этот же день взрыв зафиксировали в пригороде Днепра.

В ночь на 12 июня в Киеве произошло несколько взрывов.

Воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.