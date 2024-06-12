Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) смогли ослабить украинскую армию в Харьковской области. Об этом сообщил французский полковник в отставке Бертран Дарра в интервью LCI.

Он заявил, что «русским все же удалось добиться своего». По его словам, в ходе продвижения под Харьковом ВС РФ смогли ослабить украинские подразделения и рассредоточить их с других участков фронта, что позволило другим частям российской армии наступать против позиций ВСУ.

12 июня ирландский журналист Чей Боуз заявил, что крах Украины по афганскому сценарию может произойти моментально. По словам Боуза, Украина закончит также, как и Афганистан, а после будет в течение многих лет выплачивать долги Западу за поставленное оружие.

В этот же день бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер заявил, что решение Соединенных Штатов разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по территории России приближает мир к катастрофе и дает Киеву шанс развязать ядерную войну.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал решение властей ФРГ разрешить использовать немецкое оружие против войск России в районе Харьковской области Украины.

Ранее российские бойцы заметили на островах на Днепре наемников из Польши и Грузии.