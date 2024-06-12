Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Каховка на левом берегу Днепра Херсонской области. Об этом сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале.

«Враг лютует. Не может пережить нашего праздника», — написал чиновник.

По его словам, ВСУ ударили по трансформаторам, часть города и несколько населенных пунктов остались без электричества.

Украинские войска также нанесли удар по общественной приемной администрации в Каховке. Филипчук отметил, что так выглядит «бессилие и злоба» украинских военных, их неспособность противостоять России «выливается в происки старухи Шапокляк».

10 июня Филипчук сообщил, что ВСУ дважды атаковали Каховку. Он сравнил удары украинских войск по городу с нашествием саранчи.

7 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ВСУ увеличили число попыток наступления с целью форсирования реки Днепр выше по течению реки.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.