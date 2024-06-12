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Аргентина обсуждает передачу Украине нуждающихся в ремонте самолетов

Infobae: Аргентина предложила передать Украине самолеты Super Etendard

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Wikimedia Commons

Правительство Аргентины обсуждает с Францией и США возможность передачи Украине пяти находящихся в нерабочем состоянии штурмовиков Super Etendard. Об этом пишет портал Infobae.

В 2018 году Аргентина приобрела Super Etendard, но не смогла их использовать: для ремонта самолетов необходимы детали, которые Буэнос-Айрес не может закупить из-за оружейного эмбарго, наложенного Великобританией после Фолклендской войны. По данным журналистов, администрация президента южноамериканской страны Хавьера Милея планирует обменять эти самолеты на другую военную технику, предполагая, что Super Etendard починит Франция и передаст их Украине.

В публикации говорится, что вопрос о передаче обсуждала глава МИД Аргентины Диана Мондино со своим французским коллегой Стефаном Сежурне и помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.

12 июня стало известно, что Милей передумал и решил посетить конференцию по урегулированию конфликта на Украине, которая состоится в Швейцарии. Сообщается, что глава государства принял это решение «в последнюю минуту». В ночь на 7 июня сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей не примет участия в саммите G7 в Италии и в конференции по Украине в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что Дания продаст Аргентине истребители F-16.

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