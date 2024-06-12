Взрыв произошел в Сумах на Украине

Взрыв произошел рано утром 12 июня в Сумах на Украине в районе индустриального парка, где расположено несколько заводов. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, взрывы произошли в 4:05. В направлении Индустриального парка расположено несколько подстанций, машиностроительный завод, завод утяжеленных труб и насосное производство.

Кроме того, на территории всех этих предприятий заходят железнодорожные ветки, и имеются большие складские помещения, рассказал Лебедев.

12 июня взрыв также произошел в пригороде Днепра.

В ночь на 12 июня в Киеве произошло несколько взрывов.

Воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.