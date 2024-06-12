Израиль зафиксировал запуск около 90 снарядов со стороны Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала утром запуск около 90 снарядов из Ливана во время мощного обстрела северных районов страны. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, передает ТАСС.

Часть из них была перехвачена средствами ПВО, некоторые снаряды в ряде районов на севере Израиля.

11 июня израильские военные сообщили, что перехватили подозрительный воздушный объект, приближающийся с востока к территории страны.

9 июня ЦАХАЛ заявлял, что израильские истребители ударили по военным строениям и объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» в Ливане. В армии рассказали, что израильская сторона засекла боевиков, вошедших в строение «Хезболлы» в районе Хулы на юге Ливана, после чего истребители ударили по этому сооружению.

До этого «Хезболла» заявляла, что выпустила ракеты «Фалак-2» по командному центру на севере Израиля.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.