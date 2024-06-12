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Израиль зафиксировал запуск около 90 снарядов со стороны Ливана

Армия Израиля зафиксировала запуск около 90 снарядов со стороны Ливана

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Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала утром запуск около 90 снарядов из Ливана во время мощного обстрела северных районов страны. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, передает ТАСС.

Часть из них была перехвачена средствами ПВО, некоторые снаряды в ряде районов на севере Израиля.

11 июня израильские военные сообщили, что перехватили подозрительный воздушный объект, приближающийся с востока к территории страны.

9 июня ЦАХАЛ заявлял, что израильские истребители ударили по военным строениям и объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» в Ливане. В армии рассказали, что израильская сторона засекла боевиков, вошедших в строение «Хезболлы» в районе Хулы на юге Ливана, после чего истребители ударили по этому сооружению.

До этого «Хезболла» заявляла, что выпустила ракеты «Фалак-2» по командному центру на севере Израиля.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.

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