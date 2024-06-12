Московский суд заочно арестовал грузинку за присоединение к ВСУ

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Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую «Грузинского национального легиона» ВСУ Русудан Иванеишвили за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Данные об этом размещены на сайте суда.

По данным следствия, женщина с 2022 года работала снайпером и сражалась против ВС РФ.

До этого Минобороны РФ сообщило об уничтожении складов группировки ВСУ и «Иностранного легиона».

По данным следственного комитета, более 3,1 тыс. иностранцев сражаются за Украину в конфликте с Россией. Отмечается, что подавляющее большинство бойцов прибыли на Украину из США, Канады, Великобритании и Грузии.

Ранее боец «Ахмата» притворился бойцом ВСУ, чтобы обмануть грузинских наемников.