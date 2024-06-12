Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Московский суд заочно арестовал грузинку за присоединение к ВСУ

Московский суд заочно арестовал грузинку Иванеишвили за присоединение к ВСУ

close
100%
Ruska Ivaneishvili/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую «Грузинского национального легиона» ВСУ Русудан Иванеишвили за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Данные об этом размещены на сайте суда.

По данным следствия, женщина с 2022 года работала снайпером и сражалась против ВС РФ.

До этого Минобороны РФ сообщило об уничтожении складов группировки ВСУ и «Иностранного легиона».

По данным следственного комитета, более 3,1 тыс. иностранцев сражаются за Украину в конфликте с Россией. Отмечается, что подавляющее большинство бойцов прибыли на Украину из США, Канады, Великобритании и Грузии.

Ранее боец «Ахмата» притворился бойцом ВСУ, чтобы обмануть грузинских наемников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами