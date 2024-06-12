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В NYT узнали о передаче Украине еще одной батареи ЗРК Patriot

NYT: Джо Байден одобрил передачу Украине еще одной батареи ЗРК Patriot

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Global Look Press

Президент США Джо Байден одобрил отправку Украине еще одной батареи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в администрации президента и министерстве обороны.

По их словам, решение по передаче ЗРК было принято на минувшей неделе после серии встреч на высоком уровне и переговоров в Вашингтоне о том, как помочь Украине, не ставя под угрозу обороноспособность самих Соединенных Штатов.

Собеседники газеты уточнили, что это вторая система Patriot, переданная США Украине, она будет доставлена из Польши, где была размещена для защиты ротационных сил американских войск. Предполагается, что батарея будет развернута на передовой линии Украины в ближайшие несколько дней.

Незадолго до этого Пентагон заявил, что Patriot якобы поразил российский «летающий командный пункт» А-50. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ответил на это, что американцы «безбожно врут», российский самолет никто не сбивал, а у США «еще сбивалки не выросли». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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