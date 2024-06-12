Стали известны подробности второго этапа учений нестратегических ядерных сил

В ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил ракетчики Ленинградского военного округа отработают скрытное выдвижение оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» в назначенный район. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает ТАСС.

В ведомстве также сообщили, что корабли Военно-морских сил РФ на учениях нестратегических ядерных сил получат учебные боевые части ракет и отработают выходы в районы патрулирования.

11 июня Минобороны сообщило о втором этапе учений нестратегических ядерных сил, в ходе него будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

В Минобороны Белоруссии подчеркивали, что это плановые учения, которые не направлены на создание напряженности в регионе.

До этого секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что учения российских нестратегических ядерных сил — адекватный ответ на фактически данное Киеву Западом разрешение наносить ракетные удары по гражданским объектам РФ.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также объяснил решение о проведении совместных с Белоруссией. По его словам, страны Запада все больше нагнетают обстановку, поэтому России важно поддерживать боеготовность.

Ранее аналитик рассказал, в каком случае Россия применит ядерное оружие.