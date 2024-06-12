В Севастополе отразили ракетную атаку ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, все воздушные цели ликвидированы высоко в небе, большая часть из них уничтожена над акваторией.

«В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки. По оперативной информации спасательной службы повреждений объектов нет», — написал чиновник.

Он отметил, что никто не пострадал.

Губернатор также заявил, что тип сбитых ракет устанавливается, несдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено. Спасательные службы продолжают работу, добавил он.

На прошлой неделе Развожаев сообщил, что обстановка в Севастополе на фоне обстрелов и атак беспилотных летательных аппаратов напряженная, но контролируемая.

Он также отметил, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повлиять на ситуацию атаками с применением дальнобойного оружия потерпят фиаско.

Ранее Россия предупредила об ударе возмездия в случае атаки на Крым.