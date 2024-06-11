Украинские военные пишут на машинах «Не ТЦК», опасаясь поджога

Украинские военные начали клеить на служебные машины с черными госномерами наклейки «Не ТЦК (территориальные центры комплектования. — «Газета.Ru»)», опасаясь поджога. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Публикация издания проиллюстрирована фотографией машины с подобной наклейкой, сделанной в Киеве.

На Украине в последнее время все чаще происходят конфликты между жителями и сотрудниками ТЦК. Так, в Харькове неизвестный мужчина открыл огонь по военкомату из гранатомета. Мужчина имел при себе советский гранатомет РПГ-18 «Муха». С его помощью он выстрелил в стену здания, в результате чего произошел взрыв.

Также в Одессе попытались мобилизовать приехавших по вызову врачей.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев возвращаться на родину для восстановления страны.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.