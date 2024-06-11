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На Украине задержали замкомандира мехроты, который избивал солдат

ГБР задержало замкомандира мехроты за избиение солдат во Львове

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Francisco Seco/AP

На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) задержало заместителя командира механизированной роты, который избивал солдат во Львове. Об этом сообщает издание «Политика страны».

«Неоднократные избиения происходили на территории Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного», — уточнили в сообщении.

Одного солдата майор ударил автоматом АК-74 в грудь, других бил ногами, ремнем и приказывал жевать сигареты. Сначала офицера перевели в одну из боевых бригад Вооруженных Сил Украины (ВСУ), где у него исключен контакт с личным составом. Затем майора отправили под стражу под залог в 908 тыс. грн.

До этого на телефоне военнослужащего ВСУ нашли видео избиения солдата офицером. На кадрах офицер на позициях на Херсонском направлении наказывает украинского мобилизованного бойца: бьет его, нецензурно выражается и стреляет в его направлении из автомата.

Ранее появилась информация, что украинские солдаты угрожают командирам и дезертируют.

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