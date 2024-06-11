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Ганчев заявил о продолжении боев за Волчанск

Ганчев заявил, что бои за Волчанск продолжаются

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Станислав Красильников/РИА Новости

Бои за город Волчанск Харьковской области продолжаются. Об этом заявил РИА Новости глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«На севере Харьковской области продолжаются бои за Волчанск. Освобождение города идет постепенно. Ребята отбивают у врага каждый метр», — сказал Ганчев.

7 июня российский военный заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются вернуть под контроль Волчанск.

До этого Ганчев заявлял, что ситуация на территории Харьковской области остается сложной, обстрелы не утихают.

4 июня глава пророссийской администрации региона заявлял, что продвижение Вооруженных сил (ВС) России на севере Харьковской области застопорилось после подтягивания резервов украинской армии.

Ранее сообщалось, что ВС РФ сорвали попытку ВСУ провести «победоносную операцию» в Харьковской области.

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