Украина получит новую партию вооружений от Эстонии

Украина получит партию пусковых установок и ракеты для ЗРК (зенитно-ракетного комплекса) Mistral от Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Эстонии.

Объем партии, которую получит Киев, не разглашается. При этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что передача военной помощи Киеву не повлияет на боеготовность прибалтийского государства.

Переносной зенитный ракетный комплекс Mistral производится во Франции компанией MBDA и предназначен для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника.

Длина ракеты для ЗРК составляет 1,8 м, ее масса — 19 кг, при этом боевая часть весит 3 кг. Еще 25 кг — вес самой пусковой установки. Дальность стрельбы ЗРК составляет от 500 м до 6 км. Максимальная высота цели — 3 км.

До этого во Франции пообещали вдвое увеличить производство поставляемых Украине гаубиц Caesar и ракет Mistral.

Ранее германский концерн отказался поставлять боеприпасы и оружие Украине.