Словацкое министерство обороны не смогло подтвердить законность поставок Украине истребителей МиГ-29, передачу которых одобрило в 2023 году правительство Эдуарда Хегера. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал омбудсмен Роберт Доброводский.

Он напомнил, что, по словам экс-главы минобороны Ярослава Надя, перед тем, как ведомство решил передать самолеты, оно провело юридический анализ, подтвердивший законность процедуры. Текущий состав министерства попытался найти этот документ, но потерпел неудачу.

«Ни министерство, ни один из его отделов данным анализом не располагают. Ведомство также сообщило, что он не зафиксирован в его базах данных ни в каком виде», — рассказал Доброводский.

До этого текущий руководитель министерства обороны Словакии Роберт Калинник заявил, что Братислава не получила компенсацию за переданные Украине истребители МиГ-29. Он также выразил сомнение, что Братислава получит эти деньги в будущем.

Ранее премьер Словакии рассказал, когда вернется к работе после покушения.