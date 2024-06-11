Шойгу объяснил, как ядерные учения связаны с Западом и Украиной

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что учения российских нестратегических ядерных сил — адекватный ответ на фактически данное Киеву Западом разрешение наносить ракетные удары по гражданским объектам РФ. Об этом он сказал в интервью «Российской газете».

По его словам, в Москве отмечают в целом сдержанную реакцию международного сообщества на учения нестратегических ядерных сил на территории Союзного государства.

Шойгу заявил, что все большее число государств понимает, что причиной деградации ситуации в области международной безопасности стали «именно безответственное поведение США и их действия по подрыву режимов контроля над вооружениями».

«Напомню, что наши учения — адекватное реагирование на поддержку Западом киевского террористического режима, активное участие натовских военных в боевых действиях на Украине и фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по российским гражданским объектам», — сказал секретарь Совбеза РФ.

Также он уточнил, что эти учения продемонстрировали реакцию России на наращивание военного потенциала государств Североатлантического альянса у российских границ.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также объяснил решение о проведении совместных с Белоруссией учений нестратегических ядерных сил. По его словам, страны Запада все больше нагнетают обстановку, поэтому России важно поддерживать боеготовность.

Ранее министр обороны Белоруссии прокомментировал участие республики в совместных с Россией учениях ядерных сил.