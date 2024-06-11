Российские средства ПВО сбили еще один дрон над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Инцидент произошел 13:00 мск, 11 июня.

Еще один дрон над российским регионом был сбит утром в этот же день.

Минобороны РФ сообщало, что в течение суток российские средства ПВО сбили 45 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, две бомбы Hammer и 10 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.