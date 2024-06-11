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Российские средства ПВО сбили еще один дрон над Белгородской областью

Минобороны РФ: средства ПВО сбили еще один дрон над Белгородской областью

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Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Инцидент произошел 13:00 мск, 11 июня.

Еще один дрон над российским регионом был сбит утром в этот же день.

Минобороны РФ сообщало, что в течение суток российские средства ПВО сбили 45 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, две бомбы Hammer и 10 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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