Российские средства ПВО сбили 45 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили 45 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, две бомбы Hammer и 10 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 25 559 беспилотников.

Утром 11 июня Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Белгородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.