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На Украине не разрешили вставать на воинский учет из других стран онлайн

В МО Украины не разрешили удаленно вставать на воинский учет за границей

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Shutterstock

Официальный представитель минобороны страны Дмитрий Лазуткин заявил, что проживающие за границей 17-летние граждане Украины смогут встать на воинский учет, только лично явившись в дипломатические учреждения, при этом им нельзя обновить данные удаленно через министерскую программу «Резерв+». Его слова приводит украинское издание «Обозреватель».

Он заявил, что 17-летние граждане Украины, которые пребывают в другом государстве, должны встать на воинский учет и обновить свои данные.

«Для этого им нужно обратится в дипломатические учреждения. Обновить данные через приложение «Резерв+» им нельзя», — сказал Лазуткин, добавив, что после этого данные военнообязанных будут переданы в украинские военкоматы.

До этого заместитель министра обороны страны Екатерина Черногоренко заявила, что на Украине продлили до трех месяцев срок розыска граждан за нарушение воинского учета. Теперь этот срок составляет 3 месяца, при этом взыскание не может быть наложено позднее одного года со дня нарушения.

Ранее в Верховной раде предложили создать военную полицию для розыска дезертиров.

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