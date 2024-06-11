Минобороны показало видео с учений нестратегических ядерных сил

Министерство обороны России опубликовало кадры с учений нестратегических ядерных сил. Видео доступно в Telegram-канале ведомства.

Сообщается о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил, в ходе которого будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

10 июня министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин назвал участие республики в совместных с Россией учениях ядерных сил — плановым. По его словам, эти учения не направлены на создание напряженности в регионе.

2 июня сообщалось, что белорусские военнослужащие успешно завершили полный цикл подготовки по использованию нестратегического ядерного оружия.

Ранее в Белоруссии объяснили, почему Минск не помогает России в СВО.