На подконтрольной ВСУ части Херсонской области заявили о повреждении инфраструктуры

В подконтрольной Киеву части Херсонской области обнаружили повреждения на объекте критической инфраструктуры. Об этом заявил в своем Telegram-канале назначенный украинскими властями глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

Он отметил, что в ночь на 11 июня несколько населенных пунктов региона подверглись ударам.

В начале июня министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что в результате ракетных ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Запорожской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее во Франции потребовали мира на Украине после видео с задержанием в Днепропетровске.