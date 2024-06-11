В Белгороде объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район — ракетная опасность», — написал глава региона.

Губернатор призвал жителей спуститься в укрытия и оставаться там до отбоя тревоги.

Накануне в городе Шебекино в Белгородской области несколько человек подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24».Оператор телеканала в тяжелом состоянии был доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу, мужчина получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча.

Незадолго до этого британский телеканал Sky News сообщал, что боевой самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины в ночь на 10 июня нанес удар по цели на территории Белгородской области. Это стало первым случаем применения Украиной боевой авиации против объектов за пределами новых регионов России и Крыма.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.