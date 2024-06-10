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ВС РФ улучшили позиции в Урожайном

Рогов сообщил об улучшении позиции ВС РФ в Урожайном ДНР

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Представитель Общественной палаты Российской Федерации Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы России улучшили позиции в населенном пункте Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит ТАСС.

«В Урожайном... с освобождением этого населенного пункта динамика пошла», — сказал он, уточнив, что данные населенный пункт находится в районе Старомайорского.

Рогов отметил, что «есть небольшой успех».

По словам Рогова, российские войска улучшили позиции по переднему краю.

10 июня в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России взяли под свой контроль населенный пункт Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР). В ведомстве отметили, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной, механизированной бригад и подразделениям территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Водяное, Нескучное, Урожайное и Угледар в ДНР.

Ранее Зеленский рассказал, где самая сложная ситуация для украинских войск.

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