Главы МО и Минздрава обсудили вопросы медобеспечения участников СВО

Глава министерства обороны России Андрей Белоусов и министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания обсудили вопросы медицинского обеспечения участников специальной военной операции. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко обсудили вопросы медицинского обеспечения участников специальной военной операции», — следует из сообщения.

До этого руководитель учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артем Катулин заявил, что более половины смертей в зоне специальной военной операции происходят не от жизнеугрожающих ран, а многие ампутации – от неправильного наложения жгута.

В интервью Катулин сообщил о грустной статистике, согласно которой за последние пять лет в России в ДТП погибло более 85 тысяч человек. Медик подчеркнул, что специалисты УЦТМ и подготовленные инструкторы работают в зоне специальной военной операции и анализируют полученный там опыт.

По словам Катулина, основными проблемами в сфере медобеспечения являются уровень подготовки в области оказания первой помощи и отсутствие возможности быстро доставить раненых до госпиталей. Но он отметил, что все эти проблемы решаются и уже видны позитивные изменения.

Ранее сообщалось, что военные врачи Центрального военно-клинического госпиталя имени А. В. Вишневского провели уникальную операцию по извлечению пули из сердца военнослужащего, который выполнял боевые задачи.