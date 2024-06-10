Российские военные уничтожили беспилотник в Белгородской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарата Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Об этом в Telegram-канале сообщило министерство обороны России.

«Около 16:50 (мск) пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», — отметили в российском оборонном ведомстве.

До этого министерство обороны России сообщило, что российские войска сбили украинский беспилотник в Белгородской области, он был уничтожен дежурными средствами ПВО.

10 июня в пресс-службе правительства Ярославской области заявили о предотвращении атаки украинского дрона на объекты инфраструктуры региона.

В ночь на 10 июня Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили и перехватили четыре беспилотника над Брянской областью.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.