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Бойцы СВО рассказали, как воевали бок о бок с экс-заключенными из «Шторма Z»

Daily Storm: бойцы отряда «Шторм Z» часто принимают удар в боях в зоне СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Члены отряда «Шторм Z», который состоит из бывших заключенных российских колоний, хорошо проявляли себя в боях в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом Daily Storm рассказали участники СВО, которым довелось воевать вместе с экс-заключенными на передовой.

По словам бойцов, не все из «Шторма», с которыми они служили обладали достаточным уровнем подготовки, однако все такие солдаты обладали мотивацией к службе и были готовые выполнять даже сложные боевые задачи. Один из собеседников издания заявил, что экс-заключенные «дрались, как звери» и в боях часто принимали на себя удар первыми.

Отмечается, что с выполнением приказов на поле боя у «Шторма» проблем нет, однако внутри отрядов дисциплина иногда хромает из-за конфликтов на бытовой почве.

В марте в Госдуму внесли законопроект о помиловании для тех осужденных, которые подписали контракт и отправились на Украину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее боец «Шторма Z» из Волгограда пожаловался, что с него не сняли судимость.

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Операция на Украине
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