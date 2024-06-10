Дальняя авиация выполнила плановые полеты над Балтийским и Баренцевым морями

Минjбороны России сообщило, что самолеты дальней авиации выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей.

В полете участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3. Наиболее продолжительный полет составлял более шести часов.

Сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см, Су-27, Су-33. Отмечается, что на отдельных этапах маршрута бомбардировщики сопровождали истребители других стран.

Подчеркивается, что данные полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

В начале мая сообщалось, что два ракетоносца ТУ-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. В апреле российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации РФ осуществили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Чукотского моря.

Ранее ракетоносцы ВКС России выполнили полет над водами Японского моря.