Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дальняя авиация выполнила плановые полеты над Балтийским и Баренцевым морями

Ту-95МС и Ту-22М3 пролетели над Балтийским, Баренцевым и Норвежским морями

close
100%
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Минjбороны России сообщило, что самолеты дальней авиации выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей.

В полете участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3. Наиболее продолжительный полет составлял более шести часов.

Сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см, Су-27, Су-33. Отмечается, что на отдельных этапах маршрута бомбардировщики сопровождали истребители других стран.

Подчеркивается, что данные полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

В начале мая сообщалось, что два ракетоносца ТУ-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. В апреле российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации РФ осуществили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Чукотского моря.

Ранее ракетоносцы ВКС России выполнили полет над водами Японского моря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами