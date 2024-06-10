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Бывший сотрудник Госдепа заявил о бессмысленности помощи Украине

Экс-сотрудник Госдепа Хо: Киев заведомо не может одержать победу в конфликте

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Kevin Lamarque/Reuters

Украина не победит в военном конфликте с Россией даже при постоянной помощи со стороны стран Запада. Об этом сообщил бывший сотрудник Госдепа, экс-капитан морской пехоты США Мэтью Хо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Почему украинцы не могут одержать победу? Просто исходя из сопоставления масштабов. Какие бы критерии ни рассматривались: демография, промышленность, численность постоянной армии, государственные доходы и так далее», — сказал он.

Хо отметил, что западные государства планируют «ежегодно вливать» в Украину миллиарды долларов, чтобы не позволить «воздушному шарику сдуться». Бывший сотрудник Госдепа усомнился, что этот план в конечном итоге будет успешен.

8 июня президент США Джо Байден заявил, что Россия «не остановится», если «подчинит себе Украину», и тогда вся Европа окажется под угрозой.

До этого президент России Владимир Путин назвал тех, кто всерьез говорит о «нападении» РФ на НАТО «тупыми как стол». Заявление прозвучало в ходе встречи с руководителями мировых информагентств.

Ранее в польской разведке заявили о готовности России к «мини-операции» против НАТО.

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