Корабли России и Египта проведут двусторонние учения

В департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации заявили, что боевые корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Египта во время делового визита российского отряда в Александрию проведут совместные учения. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что деловой заход российских военных кораблей продлится до 14 июня и завершится учением с кораблями Египта в формате «Пассекс». Они отработают элементы маневрирования, проведут тренировки по связи и досмотровым действиям.

До этого руководитель министерства обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что участие республики в совместных с Россией учениях ядерных сил — плановое — они не направлены на создание напряженности в регионе.

По его словам, страна отслеживает и анализирует «агрессивные выпады» со стороны западных политиков, последовательно укрепляет свой оборонительный потенциал, что подтверждает участие Белоруссии в этих учениях, которые также являются возможностью на деле оценить уровень подготовки ВС к обеспечению военной безопасности и вооруженной защите республики.

Ранее Россия и Белоруссия провели учения с участием авиации и средств ПВО.