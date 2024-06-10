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Британский эксперт назвал условие, при котором войска РФ смогут дойти до Днепра

Меркурис: ВС РФ могут дойти до Днепра после взятия Часова Яра и Константиновки

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Евгений Биятов/РИА Новости

Потеря украинскими войсками городов Часов Яр и Константиновка даст Вооруженным силам России возможности дойти до Днепра. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Если вы посмотрите на карту, <…> то увидите, что с потерей Часова Яра и Константиновки, это даст российской армии возможности продвинуться до реки Днепр даже без необходимости брать под контроль Краматорск», — считает Меркурис.

Эксперт отметил, что Часов Яр расположен на возвышенности, с которой открывается вид на Константиновку, которую, по его мнению невозможно защитить без контроля над Часовым Яром.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские вооруженные силы в ходе действий по обороне востока Часова Яра потеряли более одной тыс. военных, при этом большая часть территории уже находится под контролем России.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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