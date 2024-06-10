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Российские военные сбили дрон над Белгородской областью

Минобороны РФ: средства ПВО сбили дрон ВСУ в небе над Белгородской областью

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Shutterstock

Российские военные пресекли очередную попытку Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершить теракт на территории России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Отмечается, что около 13:10 мск дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в городе Шебекино четыре человека подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24».

Также британский телеканал Sky News информировал, что боевой самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины в ночь на 10 июня нанес удар по цели на территории Белгородской области. Это стало первым случаем применения Украиной боевой авиации против объектов за пределами новых регионов России и Крыма. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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