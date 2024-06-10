Российские военные сбили дрон над Белгородской областью

Российские военные пресекли очередную попытку Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершить теракт на территории России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Отмечается, что около 13:10 мск дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в городе Шебекино четыре человека подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24».

Также британский телеканал Sky News информировал, что боевой самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины в ночь на 10 июня нанес удар по цели на территории Белгородской области. Это стало первым случаем применения Украиной боевой авиации против объектов за пределами новых регионов России и Крыма. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.