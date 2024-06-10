Вооруженные силы Украины не эвакуируют своих раненых бойцов с передовых позиций в Часове Яре. Об этом сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский со ссылкой на данные аэроразведки, передает ТАСС.

«Только за последние дни в Часовом Яре противник потерял до одной тысячи человек — безвозвратные потери. И они даже уже не эвакуируют своих раненых», — сказал Кимаковский.

Он добавил, что за несколько дней в населенном пункте российские военные достигли успехов. Они почти зачистили от ВСУ микрорайон Канал.

До этого сообщалось, что украинские вооруженные силы в ходе действий по обороне востока Часова Яра потеряли более одной тыс. военных, при этом большая часть территории уже находится под контролем России.

Часов Яр является одним из главных городов, за который ведутся бои в ДНР. Полковник Михаил Ходаренок заявлял, что его взятие станет крупным тактическим успехом Вооруженных сил России. По его словам, Часов Яр остается важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны ВСУ на Донецком направлении.

Ранее депутат Водолацкий раскрыл, как скоро российские военные возьмут под контроль Часов Яр.