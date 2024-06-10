ВСУ повторно атаковали Каховку в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно 10 июня атаковали город Каховку в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

Ранее в этот же день украинский беспилотный летательный аппарат атаковал общественную приемную администрации города, один мужчина получил ранения.

По словам Филипчука, в результате повторной атаки ВСУ возник пожар в квартире на втором этаже многоквартирного жилого дома.

Также в городе зафиксирован третий прилет.

7 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ВСУ увеличили попытки наступления с целью преодоления реки Днепр и закрепления на левом берегу выше по течению реки.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.