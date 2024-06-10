В городе Шебекино в Белгородской области четыре человека подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, оператор телеканала в тяжелом состоянии доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу, мужчина получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. В настоящее время он находится на операционном столе.

Еще один мужчина с ранениями конечностей бригадой скорой помощи доставлен в больницу № 2 города Белгорода. Двоим бойцам оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил Гладков.

Незадолго до этого британский телеканал Sky News информировал, что боевой самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины в ночь на 10 июня нанес удар по цели на территории Белгородской области. Это стало первым случаем применения Украиной боевой авиации против объектов за пределами новых регионов России и Крыма. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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