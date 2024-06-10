В Воронежской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он призвал местных жителей зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. Тем, кто находится дома, он посоветовал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — в коридоре, ванной, кладовой.

Утром 10 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино в Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, предварительно, пострадали трое мирных жителей. В их числе мужчина, которого скорая помощь доставила в больницу №2 Белгорода со множественными осколочными ранениями рук и ног, а также ранением грудной клетки. Двух женщин с различными осколочными ранениями также доставляют в областную клиническую больницу.

Накануне британский телеканал Sky News со ссылкой на военный источник на Украине сообщал, что самолет украинской армии впервые нанес удар по объекту на территории РФ за пределами Республики Крым и новых регионов. Согласно материалу, самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал цель в районе города Белгорода.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировали обстрелы региона из дальнобойного оружия.