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В зону СВО поставили новый автомобиль с защитой против дронов

В зону СВО поставили УАЗ с противодроновой и противоосколочной защитами

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Евгений Биятов/РИА Новости

В зону спецоперации на Украине поставили автомобиль УАЗ, который оснащен противодроновой и противоосколочной защитами. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Калашников», пишет ТАСС.

Защитная система на машине представляет собой накладные панели на основе титана и сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ). Такое сочетание создает достаточно легкую и тонкую структуру с высокой противоосколочной стойкостью, которую устанавливают на внешнюю обшивку, капот и двери авто.

Автомобиль и его защита передали российским бойцам безвозмездно. В компании пояснили, что основные потери техники на линии боевого соприкосновения несут либо из-за FPV-дронов, либо от осколочных поражений при снарядном или ракетном обстрелах.

До этого бойцы российской армии получили модернизированные FPV-дроны «Пиранья» с мультичастотной системой связи, которая делает беспилотники устойчивыми к воздействию систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее в ВСУ в зоне СВО начала ломаться западная техника из-за жары.

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Операция на Украине
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