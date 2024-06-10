В подполье заявили об ударе по украинской ДРГ, пробирающейся к границе с Россией

Российские войска около села Хотень в Сумской области нанесли удар по украинской ДРГ, которая пробиралась к границе с Россией. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Возле села Хотень (Сумской области Украины - ред.) накрыли небольшую... ДРГ, которая «тайно» пробиралась к границе с Россией», — сказал он.

Войска РФ, передает агентство, также атаковали технику ВСУ у Николаевки. В результате были уничтожены два бронетранспортера и около 15 украинских военных.

10 июня в Минобороны РФ сообщали, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Восток».

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины подтягивают резервы в Запорожскую область на Ореховское и Васильевское направления.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.