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ВСУ начали использовать стаи дронов против российской артиллерии

РИА: ВСУ пытаются использовать стаи дронов против российской артиллерии

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Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются использовать «стаи» беспилотных летательных аппаратов в контрбатарейной борьбе на Купянском направлении. Об этом рассказал РИА Новости командир боевой машины ракетной системы залпового огня БМ-21 «Град» 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Саня-Саня».

«После того, как ты отработал по огневой цели, тебе передают, что вылетел разведчик, за разведчиком летит 4-5 [дронов] «Камикадзе»... на тебя сразу начинается охота», — рассказал военнослужащий.

По его словам, бойцы с постов воздушного наблюдения выезжают с его полком и уничтожают украинские дроны.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России начали применять против украинкой бронетехники в зоне проведения специальной военной операции тяжелые октокоптеры.

Также РИА Новости сообщало, что российские военные начали активно применять отечественную самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С43 «Мальва» в зоне проведения военной операции на Украине в Харьковской области.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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Операция на Украине
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