Российская армия начала применять тяжелые октокоптеры против ВСУ

Вооруженные силы России начали применять против украинкой бронетехники в зоне проведения специальной военной операции тяжелые октокоптеры. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает Telegram-канал «Русская весна» (РВ).

В опубликованном видеоролике видна атака российского беспилотного летательного аппарата на украинскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley производства США.

Украинские СМИ отмечают, что в данном случае интересно не столько уничтожение техники, а то, что силы РФ начинают все чаще использовать тяжелые многозарядные октокоптеры.

РИА Новости сообщало, что российские военные начали активно применять отечественную самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С43 «Мальва» в зоне проведения военной операции на Украине в Харьковской области.

По данным агентства, «Мальва» — это первая российская САУ на колесной базе полноприводного автомобиля. При этом артустановка гораздо легче и мобильнее свой предшественников на гусеничной основе.

Ранее применение новейшей российской самоходки «Мальва» попало на видео.