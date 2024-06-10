Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский рассказал, где самая сложная ситуация для украинских войск

Зеленский назвал ситуацию в ДНР наиболее сложной для ВСУ

close
100%
Andriy Andriyenko/AP

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подконтрольной им территории ДНР наиболее сложной для армии страны. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Донетчина: наиболее тяжело. Силы обороны Украины делают все для стабилизации и защиты наших позиций», — сообщил Зеленский.

По его словам, в Харьковской области продолжаются контрударные действия украинских войск.

«Видим, какие шаги планирует враг и какую передислокацию проводит. Будем отвечать», — добавил президент.

8 июня сообщалось, что Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Джо Байденом в Париже заявил о желании сообщить «некоторые подробности с поля боя», которыми не захотел делиться со СМИ.

6 июня глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что по всей линии фронта в Харьковской области идут тяжелые бои.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами