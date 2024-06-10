Зеленский рассказал, где самая сложная ситуация для украинских войск

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подконтрольной им территории ДНР наиболее сложной для армии страны. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Донетчина: наиболее тяжело. Силы обороны Украины делают все для стабилизации и защиты наших позиций», — сообщил Зеленский.

По его словам, в Харьковской области продолжаются контрударные действия украинских войск.

«Видим, какие шаги планирует враг и какую передислокацию проводит. Будем отвечать», — добавил президент.

8 июня сообщалось, что Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Джо Байденом в Париже заявил о желании сообщить «некоторые подробности с поля боя», которыми не захотел делиться со СМИ.

6 июня глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что по всей линии фронта в Харьковской области идут тяжелые бои.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.