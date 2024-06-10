В ГД заявили, что аэродромы базирования F-16 за пределами Украины станут законной военной целью

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что истребители F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины станут законной целью для ВС РФ, если будут участвовать в боевых вылетах. Его слова передает РИА Новости.

«Если они не будут использоваться по прямому предназначению, то не будут (законной целью. — «Газета.Ru»), а вот если они будут принимать участие в боевых вылетах, то, безусловно, будут. Включая и аэродромы, на которых они базируются», — пояснил Картаполов.

Депутат уточнил, что претензий к аэродромам за пределами Украины не будет, если истребители будут просто там храниться, а уже оттуда их будут перевозить на Украину, где оснастят и проводут техническое обслуживание.

До этого начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов сообщал, что несколько американских истребителей F-16, которые западные страны передали Украине, будут размещены на авиабазах за границей.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.