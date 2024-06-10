Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ГД заявили, что аэродромы базирования F-16 за пределами Украины станут законной военной целью

Картаполов: аэродромы базирования F-16 станут законной целью для ВС РФ

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что истребители F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины станут законной целью для ВС РФ, если будут участвовать в боевых вылетах. Его слова передает РИА Новости.

«Если они не будут использоваться по прямому предназначению, то не будут (законной целью. — «Газета.Ru»), а вот если они будут принимать участие в боевых вылетах, то, безусловно, будут. Включая и аэродромы, на которых они базируются», — пояснил Картаполов.

Депутат уточнил, что претензий к аэродромам за пределами Украины не будет, если истребители будут просто там храниться, а уже оттуда их будут перевозить на Украину, где оснастят и проводут техническое обслуживание.

До этого начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов сообщал, что несколько американских истребителей F-16, которые западные страны передали Украине, будут размещены на авиабазах за границей.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами