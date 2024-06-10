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В Белоруссии назвали плановым участие в учениях ядерных сил совместно с Россией

Хренин: ядерные учения с РФ не направлены на создание напряженности в регионе

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Участие Белоруссии в совместных с Россией учениях ядерных сил — плановое — они не направлены на создание напряженности в регионе. Об этом заявил министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин, его слова приводятся в Telegram-канале белорусского Минобороны.

Белоруссия принимает участие во втором этапе учений с нестратегическими ядерными силами ВС РФ, отметил он.

«Еще раз подчеркну, что мероприятия, связанные с участием наших сил и средств в учении по подготовке к применению нестратегического ядерного оружия, проводятся в интересах обеспечения собственной безопасности и являются плановыми», — сказал Хренин.

По его словам, страна отслеживает и анализирует «агрессивные выпады» со стороны западных политиков, последовательно укрепляет свой оборонительный потенциал, что подтверждает участие Белоруссии в этих учениях, которые также являются возможностью на деле оценить уровень подготовки ВС к обеспечению военной безопасности и вооруженной защите республики.

Минск и Москва не проецируют военные угрозы на третьи страны или на кого-либо, добавил он.

2 июня сообщалось, что Белорусские военные успешно завершили полный цикл подготовки по использованию нестратегического ядерного оружия.

Ранее Россия и Белоруссия провели учения с участием авиации и средств ПВО.

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