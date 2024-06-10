Несколько десятков украинцев сбежали в Венгрию на военном грузовике

Более 30 украинцев пересекли границу с Венгрией на грузовике ГАЗ-66 с черными военными номерами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский журналист Виталий Глагола.

Он отметил, что 9 июня пограничники Украины нашли следы грузовика на контрольно-следовой полосе на участке «Косино» и «Большая Быйгань». Проверка показала, что машина не была на учете воинских частей. Грузовик увидели на территории Венгрии, но пассажиров там не было.

Представители Венгрии после поступившей информации сообщили, что на окраине села Барабаш задержали 32 украинцев. Однако их судьба пока неизвестна.

До этого украинский солдат на плоту из пластиковых бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен российской армии. По данным источников РИА Новости, сначала украинец вышел на связь с российскими военными через чат-бот Free soldier. Пленный сообщил, что его бригаду собрались частично перебрасывать на Харьковское направление, поэтому он решил сбежать.

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