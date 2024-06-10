На Украине произошел пожар на промышленном предприятии

Пожар произошел в цехе промышленного предприятия в городе Ромны Сумской области Украины. Об сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям республики в Telegram-канале.

Отмечается, что ликвидация огня осложняется большим количество горючих материалов на предприятии.

В госслужбе не назвали тип предприятия и не уточнили площадь возгорания.

До этого Украинский энергооператор сообщил о ночном отключении объекта энергетической инфраструктуры в Сумской области. Сбой в работе объекта объяснили техническими причинами. К 6:30 утра, 10 июня, большая часть пользователей в городе снова смогли пользоваться светом.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.