ВСУ атаковали два судна в Азовском море

Беспилотные аппараты ВСУ атаковали два судна — буксир «Инженер Смирнов» и баржу «Секция-179» — в Таганрогском заливе Азовского моря. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Атака произошла вечером 8 июня около 21:00 по мск. Баржа получила незначительные повреждения выше ватерлинии, двое членов экипажа буксира получили осколочные ранения. Уточняется, что состояние потерпевших не вызывает опасений. После инцидента буксир и баржа вернулись в порт Азов в Ростовской области.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот РФ уничтожил морской дрон ВСУ.

«Громкие звуки, которые было слышно в районе Стрелецкой бухты, — это наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер», — сообщил чиновник.

Подчеркивается, что гражданская инфраструктура не пострадала.

В апреле 2024 года подпольщики сообщали о поражении украинского склада с беспилотными катерами ВСУ под Одессой.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.